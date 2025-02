Ilfoglio.it - Il Grande Bob

Adelphi, dacci oggi il nostro Simenon stagionale. Ringraziamo la grafomania del belga, che meglio di molti parigini ha saputo raccontare la Francia, perché ci fa sentire che certe cose – come leggere un romanzo duro, non solo i Maigret – può essere una pratica che possiamo ripetere all’infinito, tanti sono i titoli. Ecco "IlBob", scritto a Lakeville, Connecticut, nel soggiorno americano degli anni Cinquanta (qui nella traduzione di Simona Mambrini). Come spesso accade – Simenon era fissato con la medicina – il protagonista e voce narrante è un dottore. Una mattina gli telefona una donna per fargli sapere, con “una voce impersonale e neutra, senza la minima traccia di emozione”, che suo marito, il Bob del titolo, è morto. In quel “tratto della Senna compreso tra la chiusa della Citanguette, a valle, e quella di Vives-Eaux, sei chilometri più a monte”, Bob e sua moglie si incontravano nell’unico luogo un po’ animato, una locanda, Beau Dimanche dove si cenava all’aperto e si giocava a belote.