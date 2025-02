Puntomagazine.it - Il governatore del Molise Francesco Roberti Indagato per corruzione

Leggi su Puntomagazine.it

Il presidente della Regionecoinvolto in un’inchiesta per, ma si difende: “comportamenti sempre corretti e rispettosi della legge”.dele esponente di Forza Italia, è attualmentepernell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Campobasso, che coinvolge complessivamente 47 persone. Nei giorni scorsi, a tutti gli indagati è stato notificato l’avviso di conclusione indagini.A confermare la sua posizione diè stato lo stesso, dopo le numerose voci che nelle ultime ore avevano messo in dubbio il suo coinvolgimento. Oltre al, risulta indagata anche sua moglie.ha voluto chiarire che la vicenda non riguarda il suo ruolo di presidente della Giunta Regionale del, ma si riferisce a attività svolte prima della sua elezione.