Il governatore del Molise Francesco Roberti (Forza Italia) indagato per corruzione

Il presidente del, in quota, è sotto inchiesta per. L’accusa arriva nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, che ha portato alla conclusione delle indagini per 47 persone, tra cui lo stessoe sua moglie. Le accuse risalgono al periodo tra il 2020 e il 2023 in cui il politico ricopriva i ruoli di sindaco di Termoli, presidente della Provincia di Campobasso e membro del consiglio generale della Cosib, consorzio di cui fa parte anche una società coinvolta nelle indagini. Le accuse mosse nei suoi confronti ipotizzano che, in cambio di assunzioni fittizie e incarichi professionali per sua moglie, abbia favorito alcune aziende, approfittando della sua posizione di potere.Lo stessoha confermato la notizia, precisando che la vicenda non riguarda in alcun modo il suo ruolo attuale di presidente della Regione, ma attività risalenti al periodo precedente la sua elezione.