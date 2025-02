Sport.quotidiano.net - IL giudice sportivo. Vigor Senigallia, tre turni a Kone. Dorici senza Alluci

I provvedimenti delper il girone F del campionato di serie D. Tre): "In quanto – si legge nella motivazione – ha colpito a gioco fermo un calciatore avversario con una manata al volto". Due gare: Oddo (Chieti): "In quanto – si legge nella motivazione – ha colpito con il gioco in svolgimento un avversario con una gomitata al volto". Una gara: Romizi e Karkalis (Fermana), Keita (Termoli), Gimenez (Isernia),(Ancona), Gambini (Castelfidardo), Galesio (Teramo), Amerighi (Fossombrone), Zuccherato (L’Aquila), . Allenatori. Un turno di squalifica a Mosconi, tecnico del Termoli, una sanzione determinata "per proteste – è scritto nella motivazione – nei confronti dell’arbitro".