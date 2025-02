Notizie.com - Il gemello digitale del nostro spazio per proteggere la Terra (anche) dai disastri ambientali

Gemelli digitali per il monitoraggio ambientale, l’analisi dello sviluppo urbano, la resilienza climatica e la pianificazione delle infrastrutture.Ildelperla) daiÈ quanto progettato da Ntt Data, leader mondiale nei servizi digitali, e Marble Vision, fornitore di servizi satellitari avanzati. L’obiettivo è trasformare e modernizzare l’acquisizione di dati geospaziali e la fornitura di gemelli digitali.Nel 2024 Marble Visions è stata selezionata per il progetto “Sistema satellitare di osservazione ottica ad alta risoluzione/alta frequenza” dello Space Strategy Fund della Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa). L’obiettivo dell’azienda è trasformare la mappaturaglobale integrando i dati satellitari in ambienti gemelli digitali 3d ad alta frequenza.