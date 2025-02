Liberoquotidiano.it - "Il Gattopardo", la nuova serie su Netflix: cosa c'è da sapere

Dal 5 marzo arriva latrasposizione del romanzo di Tomasi di Lampedusa, un appuntamento importante, storico ed elegante con centinaia di comparse e scene en plain are, molto intense. Certo non avevamo dimenticato il “” di Visconti, ma qui si vive un linguaggio simile, dove c'è più spazio alle storie private. Ricordate Concetta, la figlia del principe innamorata di Tancredi, è diversa, più solare, ha coraggio nel confessarsi innamorata. E Angelica? Riesce a fare amicizia con lei , due ragazze diverse che si confrontano sull'amore e su quanto possa fare male. Saul Nanni che vesti i panni di Alain Delon è un po' più “impacciato” dell'altro, resta però ambizioso e pronto ad affascinare lagenerazione fatta di un pubblico meno avvezzo alla storia, ma che sicuramente subirà il fascino di cio che racconta: “E' unaambiziosa, conferma Tinny Andreatta di- ”abbiamo voluto che lo splendore di questa storia e la belleza delle location, fossero all'altezza dell'eccellenza impiegata per realizzarla”.