Il Gattopardo di Netflix e i suoi personaggi raccontati dai protagonisti

rilegge Il, capolavoro di Tomasi di Lampedusa, e ne fa una serie kolossal in sei puntate (dal 5 marzo in streaming), co-prodotta da Italia e Regno Unito, con registi d’oltremanica (Tom Shankland episodi 1-2-3-6) e italiani (Giuseppe Capotondi, episodio 4 e Laura Luchetti) e con attori che si sono dovuti confrontare con giganti come Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon. Sarà bellissimo buttarsi tra le splendide location della Sicilia, i bellissimi costumi di metà ’800 e i moti rivoluzionari dei Garibaldini. Ilracconta la fine di un’epoca, incarnata nel Principe di Salina (Kim Rossi Stuart), che non vuole guardare oltre la sua Sicilia e il suo naso. Che preferisce stare imbrigliato nella vanità, perché, come dice lui, migliorare non è possibile. Fa da contraltare il nipote Tancredi Falconeri, interpretato da Saul Nanni, che crede in un ideale, in un futuro possibile.