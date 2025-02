Quotidiano.net - Il Gattopardo 2025. Tutto cambia, anche un capolavoro: da Visconti alla serie tv

Bertuccioli Bisogna checambi affinchérimanga com’è. E che quindi, soprat, potere e privilegi restino saldamente nelle mani di chi li ha sempre posseduti. Non pochi nella storia d’Italia più o meno recente hanno fatto propria questa massima. A ispirarli, il Principe di Salina, il personaggio nato dpenna di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che, ricordando la figura del suo bisnonno, scrisse Il, undi cui non riuscì a vedere la pubblicazione. Un romanzo che racconta il tramonto di un’epoca e di una antica nobiltà nella Sicilia del 1860, che si appresta, dopo lo sbarco nell’isola delle camicie rosse di Garibaldi, a fare parte dell’Italia unita. Per salvare le sorti della famiglia, don Fabrizio, il, farà sposare il nipote Tancredi con Angelica, la bella figlia dell’arricchito e rozzo don Calogero Sedara.