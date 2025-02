Quotidiano.net - Il fidanzato: "È dura tutti i giorni. Ora di più"

BERGAMO "È. Oggi lo è ancora di più". Sergio Ruocco (nella foto con Bruno Verzeni), ildi Sharon Verzeni, lascia il Palazzo di giustizia di Bergamo con Bruno e Maria Teresa, i genitori di Sharon, e con Melody, la sorella della ragazza uccisa. Com’è stato vedere per la prima volta l’assassino di Sharon? Sergio fa una pausa prima di rispondere: "Meglio lasciare perdere". Sono arrivati insieme. Se ne vanno insieme. Dalla notte maledetta di quel 30 luglio Sergio non ha più lasciato la casa dei Verzeni, a Bottanuco: un rapporto che con il tempo si è fatto sempre più stretto, quasi filiale. Si siedono a non più di un metro dalla gabbia cinta di vetro dove comparirà Moussa Sangare.i presenti cercano di cogliere i loro sguardi quando viene introdotto l’imputato, tra le mani un quaderno con la copertina verde.