Il femminile nelle opere di 27 artisti

Dipinti edi 27differenti, che rievocano ognuno a suo modo le diverse facce delin campoco, visto come una tensione, un principio attivo che attraversa il tempo, trasformandosiepoche e nella storia. Sguardi e punti di vista originali che intrecciano sensibilità, simboli, culture e significati, raccontando la donna e l’identitàcome ispirazione universale e al contempo come orizzonte in continua ridefinizione. È quanto proporrà la mostra dal titolo “Ilnell’arte - Forma, funzione, emozione“, che verrà inaugurata sabato alle 17 a Seregno, negli spazi della Galleria civica Ezio Mariani di via Cavour. L’esposizione, curata dal critico d’arte Ivan Quaroni, è organizzata dalla Famigliaca Seregnese e proporrà, tra le altre, creazioni di pittori ecome Vittorio Brunello, Valeria Angelini, Rita Bagnoli, Vania Elettra Tam, Pierluigi Cocchi, Milena Sgambato, Tiziana Trezzi, Laura Cappellini e Antonella Casazza.