Quotidiano.net - Il dramma di Roberto Orci, autore di Star Trek morto a 51 anni per una grave insufficienza renale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 febbraio 2025 – È, uno degli sceneggiatori più noti di Hollywood,e produttore die Transformers, nonché della serie Hawaii Five-0. Aveva 51. La scomparsa è avvenuta ieri, 25 gennaio 2025 nella sua casa di Los Angeles, a causa di una. Tra i progetti più importanti a cui ha preso parte figurano anche The Amazing Spider-Man 2 e Mission: Impossible III. Il pubblico del piccolo schermo gli deve ore di grande intrattenimento grazie alle sue numerose serie TV. Tra le più celebri, Fringe e Sleepy Hollow della FOX e Hawaii Five-0 della CBS. "Era un narratore visionario con un cuore sconfinato e un'anima meravigliosa. Ma oltre ai suoi talenti creativi, era un amico compassionevole, capace di mettere la propria vita in pausa per aiutare uno sconosciuto e sempre pronto a dare una casa ai cuccioli più trascurati del rifugio", ha dichiarato il fratello J.