Il divertimento è Italian Style | al The Beach arriva Guè BadVice fa ballare Venezia e  cresce il successo di Hotel Costez e Costez

Si parla troppo spesso di crisi delle discoteche e del. E' probabile, invece, che siano in crisi soltanto locali, organizzatori e dj che propongono party, eventi e musica che oggi non piace. Più che un periodo di crisi, stiamo vivendo un momento di cambiamento. Ad esempio, a Milano la geografia del clubbing si è evoluta. Se tiene la proposta del Play Club, aperto con grandepiù sere a settimana in zona Corso Como, dalla Riviera Romagnola èto in città il Pineta. Ed è nato il Philipp's Club and Restaurant (creato da Philipp Plein). Da settembre arriverà pure il Twiga di Leonardo Maria del Vecchio che ha comprato il marchio da Flavio Briatore. Perché la voglia di far tardi con stile, prima di tutto in stileo, resta. Ovunque nel mondo. C'è, ad esempio, a Sharm el Sheikh, dove ildi TheLuxury Club continua.