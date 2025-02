Quifinanza.it - Il Decreto dignità e il possibile ritorno degli sponsor betting nel calcio italiano

Leggi su Quifinanza.it

Il Parlamento sta discutendo unarevisione del, la legge che dal 2018, tra le varie norme, vieta qualsiasi forma diizzazione e pubblicità del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive. La proposta di modifica è arrivata in Senato e punta a consentire nuovamente questeizzazioni nele in altri sport, al fine di favorire la crescita economica delle squadre e garantire maggiori entrate per la manutenzionestadi.Le possibili conseguenze della revisione delIl più discusso aspetto delriguarda l’eventuale creazione di vincoli sull’uso dei fondi derivanti dalleizzazioni del. Alcuni modelli economici di-fisco-investimento, già in uso in Italia, prevedono che una percentuale di queste entrate sia destinata alla manutenzioneimpianti sportivi e al finanziamento di progetti per lo sport giovanile.