Ilfoglio.it - Il Csm nomina Pietro Gaeta nuovo procuratore generale della Cassazione

Leggi su Ilfoglio.it

è il. Sostituirà Luigi Salvato, che andrà in pensione tra pochi giorni. Arlo è stato il Consiglio superioremagistratura, in un plenum straordinario presieduto dal capo dello stato Sergio Mattarella., attuale avvocato, ha ottenuto venti voti favorevoli. Nove voti sono andati all’altro candidato, Pasquale Fimiani, anch’egli avvocatoal “Palazzaccio”. C’è stato un astenuto. La corrente moderata di Magistratura indipendente si è spaccata: tre consiglieri hanno infatti votato per, ritenuto vicino alla sinistra giudiziaria. Il pgè titolare, insieme al ministroGiustizia, del potere di azione disciplinare nei confronti dei magistrati ed è componente di diritto del Csm, oltre che del suo comitato di presidenza.