Il commento Caro vecchio Pisa | a Sassuolo con il c u o r e

Ci sono parole e motti che scandiscono epoche e rappresentano autentiche pietre miliari nella storia di sodalizi, movimenti e associazioni di persone e idee. Nella storia dello Sporting Club c’è una frase che più di altra rappresenta a pieno lo spirito che anima la squadra e la sua tifoseria, e indica la strada da percorrere per raggiungere successi e soddisfazioni: "Ilcuore nerazzurro batte ancora, la nostra lotta comincia ora". Una dichiarazione d’intenti da rispolverare ogni volta che ilsi trova di fronte a snodi cruciali della stagione: un po’ come le partite che attendono gli uomini di Pippo Inzaghi a marzo, nelle quali potrebbe essere scritto molto del prossimo futuro. Ecco perché l’appello rimane lo stesso: servirà tutto il "" cuore nerazzurro per superare di slancio gli ostacoli rappresentati dae Spezia, e fare un sol boccone del Mantova a stretto giro di posta, per piazzare l’allungo decisivo verso il traguardo che una città intera sogna da 34 anni.