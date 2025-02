Justcalcio.com - “Il club è sotto pressione: penso che potrei suonare lì” L’eroe cult del Manchester United offre i suoi servizi al boss in difficoltà Ruben Amorim

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Il capo delsta chiaramente sente lagià all’Old Trafford.I Red Devils – che ospitano la città di Ipswich in Premier League più tardi oggi – stanno languendo al 15 ° posto nella Premier League e seducono a soli tredici punti sopra la zona di retrocessione.In un momento in cui gli attaccanti Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee non riescono a trovare la rete, un ex eroe dio ha offerto inonostante sia stato lasciato andare dalcirca 11 anni fa .L’ex eroedelIl capo delnon può sembrare una formula vincente dalla sua parte (Credito immagine: Getty Images)È stata una campagna dolorosa sia dentro che fuori dal campo per tutti quelli associati al, a partire dal licenziamento dell’exErik Ten Hag.