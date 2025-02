Ilnapolista.it - Il City non molla Cambiaso, prevista una nuova offerta per l’estate (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Il Manchesteraveva sondato Andreaper il mercato invernale, ma non sono bastati i circa 60 milioni offerti per lasciar partire il terzino della Juventus. Le priorità per l’anno prossimo non sono cambiate: l’ex Genoa rimane uno degli obiettivi del tecnico Guardiola.IlnonunaperSecondo quanto riportato dal:Il Manchesterprenderà un terzino destro e un centrocampista centrale nel calciomercato estivo, con Pep Guardiola che insiste sul fatto che ha bisogno di una squadra più forte per poter competere di nuovo per grandi risultati. La partenza di Kyle Walker pone la questione sul terzino: c’è ancora un grande interesse per Andrea, ma anche per Tino Livramento del Newcastle. Pep Guardiola ha dichiarato infatti recentemente:«Il club deve ingaggiare giocatori, ma allo stesso tempo mantenere chi è già in rosa il più tempo possibile.