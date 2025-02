Sport.quotidiano.net - Il caso. Trasferta vietata per i tifosi senesi in Valdarno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con grande delusione da parte deibianconeri, laal Fedini di San Giovanni, è stataai residenti nella provincia di Siena. I sostenitori della Robur saranno quindi costretti a seguire la partita da uno schermo, per la seconda volta consecutiva, dopo il derby di Livorno. La Curva Lorenzo Guasparri, durante la sfida del Franchi con il Poggibonsi, ha manifestato il proprio disappunto con lo striscione ‘Trasferte libere’, mentre la società lo ha fatto con una nota ufficiale ("Pur rispettando le disposizioni adottate, prima dalla prefettura di Livorno e poi di Arezzo, il club esprime rammarico."). Sono la Fulgens Foligno (scontro diretto di fondamentale importanza in ottica play off), il Trestina, Fezzanese e, per l’atto conclusivo della stagione regolare, il Grosseto, le avversarie che la squadra di Magrini affronterà lontano dalle mura del vecchio Rastrello.