Il caso della bestemmia di Lautaro | prima si cercava l’audio adesso si cerca un audio chiaro a sufficienza

Ormai sta diventando una barzelletta o, per dirla in maniera edulcorata, unnazionale. Parliamopresuntadi. Secondo Repubblicanon cipiù, quello ce l’ha già la procura. Si stando di capire sesia abbastanzaper determinare se l’attaccante abbia detto “dio” o “zio”. Letteralmente, Chiné“la lettera dentale con cui comincia la seconda parola pronunciata dall’attaccante argentino”.Leggi anche: Indiana Chiné e i predatori del porco*** perduto: sulladiindagano i Ris federaliha detto “dio” o “zio”, questo è il dilemmaSu Repubblica si legge:La procuraFigc ha acquisito tutti i video e glipartita Juventus-Inter del 16 febbraio per capire seMartinez, dopo la sconfitta dei nerazzurri, abbia detto una– sarebbe un illecito sanzionabile – o una sua versione edulcorata.