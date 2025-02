Lanazione.it - Il caro ’Vecchio Bozzone’. Dove trionfava l’amore. L’omaggio dei Burlamatti nel dipinto di Ramacciotti

Chi non ha lasciato un po’ di cuore al Vecchio Bozzone? In quel triangolino di spiaggia di là dal molo; ingresso privilegiato al porto e ai cantieri, terra di giochi per gli eterni bamboretti, scolpiti anche da Libero Maggini in equilibrio sugli scogli.al calar del sole, illuminata solo dalla luna e dalle luce del faro, l’attesa paziente dei pescatori si incontrava con la passione fugace degli amanti. Anche quest’anno con la loro carretta iraccontano Viareggio attraverso una canzone del Carnevale, e per ricreare l’atmosfera del “Vecchio Bozzone“ – scritta da Antonio Salvati e Lorenzo Manfredi, cantata e musicata da Francesco Toscano per il Festival di Burlamacco 2009 – hanno coinvolto nella realizzazione di unacrilico su cartapesta il pittore Fabrizio Dino