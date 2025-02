Gamberorosso.it - "Il cambiamento climatico minaccia l'identità del nostro vino". Il grido d'allarme dei vignaioli dello Chablis

Una spiccata acidità, ma anche eleganza e finezza. Nella denominazionesi possono trovare alcuni dei migliori vini a base chardonnay. Una piccola perla nella parte più settentrionale della Borgogna che versa in uno stato piuttosto precario. Ildi stravolgere tutto. «Mentre il pianeta si riscalda, lopuò mantenere il suo carattere particolare? Sarà ancora? O solo un altro chardonnay?» scrive Eric Asimov sul New York Times.LadelIl segreto di questova ricercato in un insieme di fattori. Il suolo, ricco di depositi fossili e conchiglie, la posizione geografica e il clima conferiscono ai vini un profilo organolettico distintivo di note minerali e pietra focaia. «È stata un'equazione fragile per decenni, poiché, per gran parte del XX secolo, i viticoltori hanno faticato per maturare le loro uve sufficientemente ed ammorbidire le spigolosità del» dice Asimov.