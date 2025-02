Il cambiamento climatico è una piaga che toglie il sonno agli italiani | il 581% della popolazione è preoccupata per i disastri causati dal clima impazzito

Lanotiziagiornale.it - Il cambiamento climatico è una piaga che toglie il sonno agli italiani: il 58,1% della popolazione è preoccupata per i disastri causati dal clima impazzito

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ilè unacheil. A certificarlo è l’ultima rilevazione dell’Istat secondo cui il 58,1%esprime preoccupazione per i cambiamentitici, valore stabile rispetto al 2023. Circa quattro persone su 10 si dichiarano preoccupati per lo smaltimento dei rifiuti e per l’inquinamento dell’acqua. Nel 2024 la metà dei cittadini esprime preoccupazione per la qualità dell’aria, quota in aumento rispetto al 2023. Sempre nel 2024 aumenta la quota di quanti sono preoccupati per il dissesto idrogeologico; si tratta del 28,5%contro il 26,5% del 2023. Solo una persona su 10 include l’inquinamento acustico, quello elettromagnetico e il deterioramento del paesaggio tra le prime cinque preoccupazioni per l’ambiente.Ilè unacheil: il 58,1%per idalI cittadini si dimostrano attenti alla conservazione delle risorse naturali.