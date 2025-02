Terzotemponapoli.com - Il calo del Napoli, gli infortuni, l’Inter: parla Milanese

Leggi su Terzotemponapoli.com

Hato soprattutto delMauro, direttore sportivo ed ex calciatore (anche del club partenopeo e del) a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’ (condotta da Luca Cerchione).Come spiega i tantimuscolari del? “Glisi possono suddividere in due categorie: quelli da contatto, causati da scontri di gioco, e quelli muscolari. Per questi ultimi bisogna capire la percentuale di casualità e quella dovuta ad altri fattori. Gli stiramenti e gli strappi muscolari possono derivare da sovraccarico, mancanza di stretching, insufficiente recupero. Se si arriva da una preparazione intensa, con carichi pesanti, può aumentare il rischio di problemi muscolari. Poi ci sono anche glilegati al gioco, che hanno altre dinamiche.