Il Bisonte Firenze che partita con la capolista | ma la grinta non basta

Il– Imoco Conegliano 1-3 (25-21, 22-25, 15-25, 23-25)IL: Acciarri 1, Malual 18, Butigan 6, Leonardi (L), Battistoni, Giacomello 1, Nervini 14, Baijens 3, Lapini ne, Cagnin 2, Agrifoglio 1, Davyskiba 15. All. Chiavegatti.PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Arici (L2) ne, Seki 1, Eckl ne, De Gennaro (L1), Haak 22, Wo?osz 3, Adigwe 1, Lanier 16, ?ukasik 5, Chirichella 11, Fahr 12, Bardaro, Orso ne, Moroni ne. All. Santarelli.ARBITRI: Santoro – ScottiNOTE: durata set: 26?, 28?, 22?, 31?; muri punto: Il5, Imoco 9; ace: Il4, Imoco 8; spettatori totali: 876.– Che ci sarebbe voluta un’impresa era noto. Ma nonostante questo contro laConegliano Il‘rischia’ di conquistare almeno un punto. Ilva vicinissimo alla clamorosa impresa di conquistare almeno un punto contro laProsecco Doc Imoco Conegliano, ma alla fine deve inchinarsi 1-3 alle pantere, che pur prive di Zhu, Gabi e Lubian, allungano a 44 la striscia di vittorie consecutive in tutte le competizioni: peccato perché le bisontine hanno subito la superiorità delle pantere soltanto nel terzo set, vincendo in maniera straordinaria il primo – quinta squadra a strappare un set in questa regular season all’Imoco – e andando veramente vicine a imporsi anche nel quarto, quando non hanno sfruttato un vantaggio di 14-9 e poi di 21-19 fino a perdere in volata 23-25, con Lanier eletta Mvp del match.