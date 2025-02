Lanazione.it - Il 15° Historic Rally delle Vallate Aretine è pronto ad accendere i motori

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Il 15°ad. L’appuntamento - organizzato da Scuderia Etruria SCRL ed in programma nel fine settimana – è valido come appuntamento inaugurale del Campionato ItalianoAuto Storiche, del Campionato ItalianoAuto Classiche e del Trofeo Abarth A112 Yokohama. Settantasei le vetture che sfileranno venerdì dalla partenza di Arezzo e che, fino a sabato sera, saranno sotto i riflettori di un appuntamento che proporrà agli appassionati otto prove speciali per un totale di 108,26 chilometri cronometrati. Tutte le attenzioni saranno per gli esponenti del “Tricolore”, attesi al volante di vetture che hanno fatto e continuano a fare la storia del motorsport internazionale. Soddisfatto l’entourage di Scuderia Etruria SCRL, che ha registrato un sensibile incremento del numero di iscritti rispetto alla passata edizione.