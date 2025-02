Iginio Massari e le chiacchiere a 100 euro la polemica non si placa | Non è più cibo ma una cintura di Gucci

Leggi su Open.online

, frappe, cioffe o lattughe: chiamatele come volete, ma quelle dicostano 100al chilo. Un aumento del 25% rispetto allo scorso Carnevale che posiziona, senza ombra di dubbio, i dolci del Maestro in cima al listino prezzi. Anche perché, secondo un’indagine di Altroconsumo, le stessea Milano vanno dai 6,36medi al chilo nei supermercati fino a un massimo di 60nell’alta pasticceria. Ben lontano dal bigliettone verde che serve per assaggiarle da. «Qui non stiamo più parlando di, ma di cinture di», è la dura critica dello chef e docente Guido Mori in un’intervista a Repubblica.La critica di Mori: «Ilè essenziale, non uno status symbol»Che cos’è il? «È nutrimento, tradizione e naturalmente convivio, specie per una festa così popolare come il Carnevale», è la definizione di Mori.