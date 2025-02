Ilnapolista.it - Iannone: «Gli anni di squalifica per doping restano una ferita aperta, non avevo più certezze»

Dopo quattrodi stop per, il pilota di MotoGp Andreasta gareggiando dallo scorso anno in Superbike. Tuttavia, non ha ancora dimenticato il calvario che ha vissuto dal 2019 al 2023. L’intervista alla Gazzetta dello Sport.: «Glidiuna, nonpiù»Nel 2024 è tornato a correre e si è dimostrato subito competitivo. Se lo aspettava?«Le mie aspettative lo scorso anno sono state di gran lunga superate. Non sapevo cosa aspettarmi, quando sei a lungo fermo non puoi conoscere il livello che avrai quando tornerai in pista».Come è stato tornare nel Motomondiale anche se per poco, per sostituire l’infortunato Di Giannantonio?«Per me è stato come chiudere in cerchio, come se in qualche modo fosse giusto così. In Malesia è iniziato l’incubo dellae cinquedopo sono tornato in MotoGp proprio lì, quasi fosse tutto scritto.