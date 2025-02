Biccy.it - Iago Garcia espone il fanatismo dei fandom e replica agli attacchi

Tra tutti i concorrenti di questo Grande Fratello,era sicuramente il più lucido, misurato, acculturato e risolto, praticamente criptonite per chi dal GF cerca coppiette fake, comportamenti tossici e narcisismo scambiato per amore. Come se non bastasseha messo più volte in discussione Lorenzo Spolverato, scatenando la rabbia delle Shailenzo, che si solo alleate con altri fanclub per cercare di eliminare l’attore spagnolo.Il 45enne a due giorni dalla sua uscita dal GF è tornato su Twitter con le definizioni di “idolatria”, “” e ignoranza” e questo è bastato per attirare sotto questi tweet chi si è sentito chiamato in causa. Ma senza entrare nel merito di quello che hanno scritto i detrattori di, basta leggere i loro nickname per capire che qualcosa non va: “Zeudana”, “Zeudi brillante”, “Perletti forever”, “Shailenzo nel cuore”.