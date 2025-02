Lettera43.it - IAA Italia, nasce l’Osservatorio sull’intelligenza artificiale generativa

La divisionena dell’International Advertising Association o IAA ha annunciato. L’iniziativa, nata da un’idea di Vincenzo Piscopo, ha l’obiettivo di monitorare, approfondire e analizzare l’IA e la sua influenza sulla comunicazione e il marketing, settore in profonda trasformazione con nuove opportunità e sfide inedite. Grazie al lavoro di un team di esperti, fornirà ad aziende, agenzie e professionisti una serie di strumenti tra cui insight strategici e case study per un utilizzo consapevole e innovativo della tecnologia. «Sono entusiasta di sostenere questa iniziativa», ha spiegato Piscopo, Chief Commercial e Digital Officer Banijay e consigliere dell’IAA a PrimaOnline. «Rappresenta un passo fondamentale per sfruttare al meglio queste tecnologie emergenti e garantire, al tempo stesso, un approccio etico e sostenibile».