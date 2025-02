Gamberorosso.it - I rossi di Girlan sfidano la Borgogna. Schiava e Pinot Nero non sfigurano di fronte al Clos de la Roche

Leggi su Gamberorosso.it

La differenza la noti già in vigna: da un lato grappoloni con chicchi tondi e gche pendono da una vecchia pergola; dell’altro acini piccoli e fragili, che sembrano disfarsi solo a guardarli, nascosti dal fogliame di una classica spalliera potata a guyot. È la contrapposizione tra l’autoctono nazional-popolare e il vitigno aristocratico par excellence:Noir sono due dei molti volti di una regione che, dopo aver sfondato da Trieste in giù con i bianchi, comincia a giocarsi con più convinzione anche la carta dei, in passato relegati nel mercato locale o nel segmento medio-basso nei paesi germanofoni. È un ritorno alle radici perché, molto prima che Sauvignon, Gewurztraminer,Bianco,Grigio e Chardonnay cominciassero a rubare la scena, ladominava la produzione, ricoprendo più o meno il 70% della superficie vitata altoatesina.