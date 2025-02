Ilrestodelcarlino.it - "I ritmi e le melodie spesso li trovo in sogno"

Nel 2012, il rapper e produttore di Atlanta Chester Watson ha soltanto 15 anni quando il suo brano ‘Phantom’ lo spinge sotto i riflettori. Da quel momento, non ha mai smesso di produrrecolorate di psichedelica e surrealismo che gli hanno permesso di farsi un nome nella musica. Figlio di un ex membro della band Three 6 Mafia, il cantante di 27 anni suonerà con il produttore Elaquent domani allo Sghetto Club, ore 23. È la sua prima volta in Italia? "Sono già stato a Venezia ma è la prima volta a Bologna. Non vedo l’ora di esserci per il buon vino, il buon cibo e soprattutto per incontrare la gente che mi sembra molto calorosa. Inoltre, l’Italia è un paese scenografico, quindi sono impaziente di scoprire di più l’architettura". Lei è sia rapper che produttore. Come articola queste due competenze? "A volte voglio soltanto scrivere, ed è così che nascono EP come ‘Montisona’ e ‘Mirage’ con Elaquent.