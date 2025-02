Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 26 febbraio: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

di26: ci sono partite didel Re edi Germania.di coppe nazionali e: intocca alla Juventus scendere in campo. Contro l’Empoli impegnato nella lotta per la salvezza in Serie A la qualificazione è d’obbligo e la strada verso la finale in discesa: Thiago Motta non ha scuse, sfida da 1 fisso. Favorita la squadra in casa anche nelladi Germania dove si affrontano Lipsia e Wolfsburg.Idi26del Re (LaPresse) – IlVeggente.it Indel Re si affrontano nella seconda semifinale di andata Real Sociedad e Real Madrid: la squadra di Ancelotti dopo avere fatto fuori il Manchester City dalla Championsè in crescita, ma gli avversari sono temibili e non è da escludere una partita con entrambe le squadre a segno almeno una volta.