Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 26 febbraio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Speciale Ulisse dedicato a Pompei, su Canale 5 Juventus-Empoli. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 La promessa dell’assassino. L’ostetrica di origini russe Anna Khitrova è scossa dalla morte di una quattordicenne dopo il parto. Per trovare la famiglia a cui poter affidare il nascituro, traduce il diario della giovane e scopre inquietanti legami con la mafia russa e con la criminalità organizzata, rimanendo intrappolata in una ragnatela pericolosa.