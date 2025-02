Lanazione.it - I parcheggi "blu" della discordia: "Aumenti pesanti, vanno rivisti"

Sulle nuove tariffe deiarrivano le critiche da parte del gruppo di opposizione "Per l’Argentario", ma anche dal Pd. Il capogruppo del gruppo consiliare Marco Nieto sottolinea alcuni problemi. "La prima mezz’ora di sosta gratuita – dice – è pensata per incentivare le visite brevi e favorire le attività locali. Peccato che sia riservata solo a chi possiede i bollini. Il turista si ritrova penalizzato, costretto a pagare fin dal primo minuto. Poi le tariffe rispetto alle due zone: zona 1 e zona 2. Va bene aumentare la tariffa a 3 euro l’ora in zona 1, che prima era di 2 euro l’ora, dove si trovano le aree più centrali. La zona 2 comprende il resto dei due centri abitati e le zone più periferiche dove è rimasto invariato il costo a 1,5 euro l’ora. Ma perché non incentivare i turisti a lasciare la macchina fuori dai centri abitati? Infine le tariffe giornaliere per i possessori dei bollini verdi.