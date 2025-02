Lanazione.it - I movimenti incalzano sull’acqua pubblica: «Le analisi siano fatte anche da Asl e Arpat»

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Fa ancora discutere l’acqua. Vogliono vederci chiaro il Movimento Municipalista, mail Comitato AcquaArezzo, Forum Toscanoper l’Acqua e Rete Zero pfas Toscana, che intervengono sulla presenza o meno di pfas nell'acqua dei nostri rubinetti, agenti chimici inquinanti scarti di lavorazioni industriali. Tutto è nato dal reportto da Greenpeace che incriminava l'acqua aretina. Un errore clamoroso per il gestore Nuove Acque che non solo ha presentato contro, ma hamesso online sul proprio sito i risultati del monitoraggio costante che i cittadini possono controllare in autonomia. Non basta per il Comitato Acquache chiede che a fare i controlliAsl e. "E’ il sindaco responsabile della salute dei concittadini e non si dovrebbero affidare lealla società partecipata ma pretenderle da Asl eo realizzarle come Comune, doveroso chiedere al gestore dati precisi sulle fonti di approvvigionamento dell’acqua potabile di Arezzo e se agli impianti di potabilizzazione, compreso Buon Riposo, sia fatta manutenzione".