I miei voti me l’hanno detto Grande Fratello Helena lo spiffera a un incredulo Mattia

Iago Garcia è stato eliminato durante la puntata deldel 24 febbraio. Il concorrente ha perso al televoto contro Chiara, Giglio,e Shaila. Durante la serata è stata annunciata anche la seconda finalista, decretata attraverso un televoto flash tra quattro concorrenti: Jessica Morlacchi ha avuto la meglio sulle sue avversarie.Attualmente sono in nomination cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli,Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. L’eliminazione dirappresenta un vero colpo di scena per molti spettatori che la sostengono da sempre. La modella brasiliana, infatti, gode di un ampio seguito, come dimostrato dal televoto che le permise di rientrare nella Casa con oltre il 61% delle preferenze. Un dato che contrasta con il risultato dell’ultima sfida, dove Jessica Morlacchi ha ottenuto il 57,18% dei, mentre Prestes si è fermata al 39,81%.