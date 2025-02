Spettacolo.periodicodaily.com - I Martedì al Cinema della Regione del Veneto: Un’iniziativa per la Cultura e la Comunità

Ladel, in sinergia con la Federazione Italianad’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS, presenta “Ial”,che coinvolge ben trentadue saletografiche sparse in tutte le sette province venete. L’obiettivo principale di questo progetto è incentivare la visione delcome un’esperienza condivisa, valorizzando il patrimoniotografico locale e promuovendo il dibattitole.al, Un Progetto di ValorizzazionetograficaLadel, in collaborazione con la Federazione Italianad’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS, lancia “Ial”,che coinvolge ben trentadue saletografiche in tutte le sette province venete.