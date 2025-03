Lookdavip.tgcom24.it - I look delle vip per la festa di compleanno

da protagoniste per ladi? Le vip ci svelano i segreti. Gli outfit che hanno scelto per spegnere le candeline sono davvero per tutti i gusti, dagli abiti corti e seducenti alle giacche oversize. La tendenza è quella di scegliere sì capi particolari e che si facciano guardare, magari un bel colore acceso o un tocco di sensualità, ma senza esagerare.La doppia scelta di Paola Di BenedettoPaola Di BenedettoLa prima a festeggiare in questo 2025 è stata Paola Di Benedetto, che per il suo 30esimosi è concessa un doppio festeggiamento. e doppio. Entrambi corti, con focus sulle gambe, i suoi abiti sono però diversi per nuance e mood generale. Per la celebrazione casalinga con il compagno Raoul Bellanova, che l’ha sorpresa con centinaia di rose rosse, la speaker radiofonica ha scelto un elegantissimo blazer dress Mach & Mach rosso acceso.