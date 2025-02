Linkiesta.it - I leader europei insegnano all’Italia come si combattono gli autocrati

Leggi su Linkiesta.it

Nella clamorosa accelerazione della Storia cui stiamo assistendo in questo 2025 che sarà davvero un anno spartiacque, non si è notata a sufficienza la rapida scesa in campo di una nuova squadra disufficientemente omogenea e determinata per contrastare il trumputinismo arrembante. A giudicare dalle sue primissime mosse, Friedrich Merz ha intenzione di formare il nuovo governo tedesco in breve tempo, contrariamente alla prassi di quel Paese che prevede una lunghissima concertazione tra i partiti della coalizione per redigere il programma dell’esecutivo. Merz è un pragmatico e comprende bene che non c’è davvero tempo da perdere in negoziati bizantini, tanto più che il junior partner è una Spd talmente ammaccata da non essere in condizione di creare troppi problemi, cosicché nelle prossime settimane la Germania possa rimettersi in moto.