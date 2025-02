Bolognatoday.it - I lavori del tram arrivano in Bolognina e a Corticella: come si muoverà il cantiere | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

"La buona notizia è che cominciamo a vedere la luce in fondo al" ha detto il sindaco Matteo Lepore per annunciare che comincia di fatto il conto alla rovescia per la fine deidelle linee rossa e verde, prevedendo di aver posato e collaudato l'opera a giugno 2026 anche grazie a una.