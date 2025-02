Ilnapolista.it - I giocatori statunitensi non amano più il gossip: raccontare il loro privato è diventata un’imposizione (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

In uno degli episodi della docuserie di Paramount+ su Christian Pulisic, l’attaccante del Milan ha parlato di come gestisce la sua vita professionale e privata; è fidanzato con la golfista Alexa Melton. I, rispetto al passato, stanno cercando di affermare il calcio nel proprio Paese attraverso illavoro e non più rifugiandosi nel.Pulisic ha dichiarato:«Ci sono due aspetti dell’essere un calciatore professionista per me. Tutto il resto che faccio lontano dal campo deve essere considerato». Inonpiù ilMolti, scrive il, come Weston McKennie e Antonee Robinson, per esempio, vedono la condivisione della vita privata come, piuttosto che un’opportunità di visibilità. Questo è in netto contrasto con le generazioni precedenti.