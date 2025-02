Firenzetoday.it - I Get Wet in concerto all'ExFila

Prosegue la rassegna Move On con il terzo appuntamento dedicato ai giovani talenti della musica italiana con i Get Wet presso l’di Firenze domenica 2 marzo 2025. Get Wet è il nuovo progetto musicale di Lorenzo Bagnoli, chitarrista fiorentino, formato dai gemelli Alessandro e Daniele.