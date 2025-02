Quotidiano.net - I film da vedere a marzo al cinema

Sono già stati annunciati alcuni titoli interessanti in arrivo nelle saletografiche nel mese di2025. In arrivo pellicole italiane e anche internazionali, con vari generi pronti a soddisfare la più ampia platea possibile. A seguire potete leggere alcune uscite in arrivo nelle prossime settimane. Mickey 17 Tratto dall’omonimo romanzo uscito nel 2022 ilvede come protagonista principale Robert Pattinson nei panni di Mickey Barnes, un impiegato usa e getta, un elemento "sacrificabile" della sua azienda, mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato Niflheim per una futura colonizzazione. Ogni volta che Mickey muore, un nuovo clone viene rigenerato tramite una stampante 3D, mantenendo intatti i suoi ricordi. L’orto americano Con la regia di Pupi Avati, al centro della storia troviamo un giovane instabile che si innamora di un'ausiliaria militare americana al primo sguardo.