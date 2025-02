Ilgiorno.it - I fedelissimi di Orazio. L’assaggiatore fidato e Masha la contabile

Il loro ruolo era fondamentale per FrancescoDesiderato, ai domiciliari dal 2016 per motivi di salute e autorizzato a uscire di casa solo per due ore al giorno. Conseguenza: il broker doveva giocoforza affidarsi a una rete di fidatissimi collaboratori (che spesso e volentieri parlavano male di lui) per portare avanti i suoi affari. A cominciare dalla "fidata segretaria", la trentatreenne russa Maria Savelieva alias: la donna, si legge negli atti, "si occupava della contabilità della ditta “Autodemolizioni di Desiderato Giuseppe” (fratello difinito ai domiciliari, ndr) e delle operazioni sul conto corrente della stessa, seppur priva di delega a operare". Per gli investigatori, aveva la piena fiducia del narcotrafficante ed era pienamente consapevole del "progetto delittuoso" del suo capo.