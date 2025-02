Panorama.it - I divieti di Sala non funzionano: Milano sommersa dallo smog

Leggi su Panorama.it

Da cinque giorni la città diè alle prese con livelli di polveri sottili oltre i limiti consentiti. Il famigerato pm10, l’insieme delle sostanze liquide o solide che rimangono sospese nell’aria, ha fatto segnare livelli di concentrazione superiori ai 50 µg/m³ (microgrammi per metro cubo), il valore medio giornaliero che non è consentito superare più di 35 volte in un anno. Con oggi, sono 5 i giorni di superamento della soglia massima. Solitamente al terzo giorno scattavano le misure anti, che però non sono attivate perché gli esperti nei giorni scorsi hanno ritenuto che le recenti piogge abbattutesi sul capoluogo meneghino avrebbero fatto scendere i livelli.Così non è stato. Secondo i dati registrati dalle centraline dell’Arpa ieri, martedì 25 febbraio, i valori di pm10 sono stati quasi doppi rispetto al limite.