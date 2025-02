Anteprima24.it - I condòmini di via Piermarini diffidano il Comune: la ricostruzione della vicenda

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota deidi via(a nomeportavoce Pina Ceriello) cheildi Benevento invitandolo ad annullare il condono e revocare la Scia: CONTRO LA SANATORIASANATORIA DEL CONDONO DEGLI ATTICI INESISTENTI!!!“Idi Via48, invitano/pubblicamente il Settore Urbanistica e ildi Benevento a ravvedersi/annullare d’ufficio in autotutela ilcondono/PdC e conseguentemente a revocare la Scia n. 185/2024, perché se sbagliare è umano, perseverare è diabolico.Mentre in questi giorni continua inesorabile l’abbattimentoScuola Federico Torre, per i problemi legati all’insicurezza sismicastessa; per il palazzo48, edificato negli stessi anni e quindi con lo stesso tipo di cemento e gli stessi ferri di armatura, l’ufficioUrbanistica insiste nel salvaguardare la possibilità di costruire l’ottavo piano in zona sismica A1.