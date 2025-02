Ilrestodelcarlino.it - I carri sfilano a San Benedetto: "E già pensiamo all’edizione 2026"

Entusiasmo e sinergia sono il filo conduttore dell’impegno per l’edizione 2025 del Carnevale sambenedettese, nel contempo con l’auspicio che questo possa essere un nuovo inizio per il ritorno di un grande carnevale a Sandel Tronto. Associazione Amici del Carnevale, comune, comitati di quartiere, e tanti giovani che stanno lavorando alla realizzazione dei, che si sono impegnati anche per rendere disponibile il capannone, si sono uniti, infatti, con l’unico obiettivo. Saranno quattro idell’associazione, ’L’ultimo ghiacciaio’, ’Come se sona se balla’, ’Alice e il carnevale delle meraviglie’ e ’Il treno dei desideri’ (accompagnati anche dai gruppi dei comitati di quartiere) che sfileranno alla Rotonda Giorgini: ulteriori arriveranno da Castignano, Ripaberarda, Castel di Lama e Comunanza.