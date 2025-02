Cultweb.it - I capelli lunghi fanno sembrare davvero più giovani?

Leggi su Cultweb.it

L’acconciatura influenza la percezione dell’età? Secondo studi nel campo della psicologia e della cosmesi, la lunghezza deipuò incidere sulla percezione dell’aspettole, ma non è l’unico fattore determinante. Diversi elementi, tra cui la forma del viso, la texture del capello e il colore, giocano un ruolo cruciale nel determinare l’impressione di giovinezza.Uno studio pubblicato sul Journal of Nonverbal Behavior ha analizzato come la lunghezza e lo stile deiinfluenzino la percezione dell’età. I risultati mostrano che, in generale, ivengono associati a un aspetto più giovane, mentre tagli più corti o geometrici possono conferire un’aria più matura. Questo effetto sembra essere più marcato nelle donne, poiché culturalmente isono spesso legati alla giovinezza e alla femminilità.