I Canarini alle prese con i problemi in formazione. Fermana, c’è il Roma city Obbligatoria la vittoria

Inutile fare troppi calcoli o pensare troppo in là con la fantasia. Laè uscita da Chieti non ridimensionata nella prestazione ma senza dubbio con le ossa rotte per un ko, il quarto consecutivo, che pesa come un macigno in chiave classifica. Quattro sconfitte di fila tutte profondamente diverse tra di loro proprio per il modo in cui sono arrivate. In casa contro L’Aquila e anche a Chieti sono arrivati degli autentici regali alla squadra avversaria ed è paradossale. Contro due squadre destinate al podio del girone latiene bene il campo e se la gioca anche ma regala clamorosamente. Basta ricordare il rigore di Karkalis contro L’Aquila e il flipper sulla seconda rete sempre dellaaquilana. Domenica scorsa invece l’inerzia totale e la passività in occasione delle due reti subite, sempre con il lato debole attaccato, ovvero quel secondo palo dove manca perennemente la copertura.