I 5 personaggi di ‘House of The Dragon’ che i fan non sopportano

of Theha cercato di consolare i fan dopo la fine della serie cult ‘Game of Thrones’, cercando di far appassionare il pubblico del progetto originale anche a questo prequel ambientato centinaia di anni prima. E la missione è riuscita, visto il successo di ascolti delle prime due stagioni. Ma, come in ogni serie che si rispetti, non tutti isono amati dal pubblico. Alcuni di loro proprio non sono sopportati dai fan della serie tv. Ecco cinque protagonisti di “House of the Dragon” che non accolgono il favore dello spettatore.Daemon Targaryen Appare arrogante fin dall'inizio diof the. Viene reso ancora più fastidioso dal non rispettare le indicazioni di nessuno. Uccide la sua prima moglie perché la disprezza. Ha assoldato degli assassini per uccidere un bambino contro gli ordini di Rhaenyra e solamente alla fine della seconda stagione ha accettato di inginocchiarsi per lei.